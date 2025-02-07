Создается клиника Карабахского университета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о создании и обеспечении деятельности юридического лица публичного права «Клиника Карабахского университета».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно Указу, клиника будет заниматься подготовкой студентов Карабахского университета по медицинским специальностям, а также научными исследованиями в медицинской сфере.

Для покрытия расходов на содержание клиники Карабахскому университету из госбюджета выделено 5 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечивать в последующие годы финансирование расходов на содержание клиники до тех пор, пока она не достигнет уровня полного самофинансирования.