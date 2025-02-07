Скорость ветра в Баку достигает 28 м/с

Согласно данным Национальной гидрометеорологической службы на 9:00 7 февраля, в настоящее время на территории страны наблюдаются осадки и ветреная погода.

Дует северо-западный ветер. В соответствии с оранжевым предупреждением скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 28 м/с, а согласно желтому предупреждению, в Шамахе и Нефтчале – 20 м/с, в Гобустане и Ширване – 18 м/с, в Шахбузе – 17 м/с.

Количество выпавших осадков составило: в Астаре – 32 мм, в Лянкяране – 17 мм, в Билясуваре – 12 мм, в Тертере – 11 мм, в Бейлягане – 10 мм, в Агдаме – 8 мм, в Имишли – 6 мм, в Евлахе и Сабирабаде – 4 мм, в Мингячевире, Зардабе и Шеки – 3 мм, в Огузе – 2 мм, в Кюрдамире, Барде, Гейчае, Габале, Гобустане, Исмаиллы, Товузе, Загатале, Балакене, Агстафе и Нахчыване – до 1 мм.

В Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Нафталане, Шамкире, Балакене, Гахе, Загатале, Шеки, Грызе, Гейчае, Зардабе и Сабирабаде наблюдается туман. Видимость в тумане ограничена до 100–500 метров.

Минимальная температура воздуха: в Баку и на Абшеронском полуострове – до +7°C, в районах равнинной зоны – до +5°C, в Нахчыванской АР – до +7°C, в горных районах – до -5°C, в высокогорных зонах – до -13°C.

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