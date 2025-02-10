Президент Буркина-Фасо выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря прошлого года на территории Республики Казахстан самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

"Господин Президент.

С глубокой печалью восприняли известие о крушении самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в Республике Казахстан 25 декабря прошлого года и многочисленных человеческих жертвах.

С глубокой скорбью выражаю Вам соболезнования и солидарность народа Буркина-Фасо в связи с этим трагическим происшествием.

Господин Президент, прошу принять мое глубокое уважение и почтение", - говорится в письме.