Утверждено азербайджано-российское соглашение по грузоперевозкам по МТК «Север-Юг»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении азербайджано-российского межправительственного соглашения о сотрудничестве в целях развития транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг».

Указ опубликован на официальном сайте Президента АР.

Соглашение между правительствами Азербайджана и России о сотрудничестве в целях развития транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» было подписано 21 декабря 2024 года в Москве.