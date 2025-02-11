Утверждено азербайджано-российское соглашение по грузоперевозкам по МТК «Север-Юг»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении азербайджано-российского межправительственного соглашения о сотрудничестве в целях развития транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг».
Указ опубликован на официальном сайте Президента АР.
Соглашение между правительствами Азербайджана и России о сотрудничестве в целях развития транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» было подписано 21 декабря 2024 года в Москве.
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