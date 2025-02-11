Утверждено Положение о системе «Автоматизированная продовольственная безопасность»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении Положения об информационной системе «Автоматизированная продовольственная безопасность».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Данный шаг направлен на повышение прозрачности и отчетности в сфере продовольственной безопасности, совершенствование системы управления, усиление государственного контроля и повышение эффективности проводимых мероприятий.

Согласно Указу, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана будет осуществлять необходимые меры по формированию, ведению, организации работы и развитию системы.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из Указа.