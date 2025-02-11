Утвержден План мероприятий в связи с объявлением в Азербайджане 2025 года «Годом Конституции и суверенитета»

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении Плана мероприятий в связи с объявлением в Азербайджане 2025 года «Годом Конституции и суверенитета».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Координацию и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом, будет осуществлять Администрация Президента Азербайджана.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.