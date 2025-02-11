Утвержден План мероприятий в связи с объявлением в Азербайджане 2025 года «Годом Конституции и суверенитета»
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении Плана мероприятий в связи с объявлением в Азербайджане 2025 года «Годом Конституции и суверенитета».
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
Координацию и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом, будет осуществлять Администрация Президента Азербайджана.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
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