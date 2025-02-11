Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо иранскому коллеге Масуду Пезешкиану по случаю национального праздника Ирана – Дня Победы Исламской революции.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«Мы придаем особое значение всестороннему развитию межгосударственных связей между Азербайджаном и Ираном. Отношения между нашими странами вытекают из общих исторических, религиозных и культурных ценностей наших тесно связанных друг с другом народов.

В настоящее время наши страны эффективно сотрудничают в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других областях. Имеются благоприятные возможности для расширения сферы нашего взаимодействия и обогащения ее новым содержанием.

Верю, что во имя процветания наших стран, стабильности и безопасности региона азербайджано-иранские отношения и сотрудничество будут и впредь развиваться и укрепляться на основе принципов дружбы, братства и добрососедства», - говорится в поздравлении главы Азербайджанского государства, который также пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, а народу Ирана — постоянного мира и процветания.