Ильхам Алиев поздравил Хаменеи

Президент Ильхам Алиев направил послание Верховному лидеру Исламской Республики Иран, аятолле Сейиду Али Хаменеи.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Ирана с национальным праздником Исламской Республики Иран – Днем победы Исламской революции, передаю Вам наилучшие пожелания.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран на протяжении веков основывались на дружбе и добрососедстве, черпая силу в воле наших народов, разделяющих общие духовные ценности. Мы придаем особое значение развитию межгосударственных отношений, построенных на этих прочных основах, а также расширению нашего сотрудничества.

В настоящее время в двусторонней повестке дня находится ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Считаю, что, используя имеющиеся возможности, мы можем добиться углубления сотрудничества между нашими странами.

Убежден, что отношения между Азербайджаном и Ираном, основанные на взаимоуважении и добрососедстве, будут развиваться в соответствии с интересами наших государств и народов, способствуя укреплению стабильности и безопасности в регионе.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей деятельности, а братскому и дружественному народу Ирана – мира и процветания».