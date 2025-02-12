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Кризис доверия: французы разочаровались в правительстве и парламенте

First News Media09:45 - Сегодня
Кризис доверия: французы разочаровались в правительстве и парламенте

Лишь 23% французов одобряют работу правительства своей страны.

Это следует из результатов опроса, которые опубликовал Центр политических исследований института Sciences Po (CEVIPOF), пишут зарубежные СМИ.

Уровень недоверия к правительству схож с недоверием к парламенту Франции – лишь 24% опрошенных довольны его работой и доверяют ему. Одобрение работы местных властей остается высоким – их поддерживает 61% респондентов.

В то же время 52% опрошенных разочарованы французской демократией, они считают, что им «нечем в ней гордиться». 48% хочет для Пятой республики «меньше демократии и больше эффективности», а 41% были бы не против иметь «сильного лидера, которому были бы не нужны выборы или парламент».

«Данное ежегодное исследование показало глубокое недовольство французской общественности политикой и ее представителями. Показатели доверия находятся на рекордно низком уровне, что свидетельствует о кризисе легитимности и явном недовольстве демократическими институтами», – подытожили французские ученые-социологи.

Ранее газета Le Journal du Dimanche сообщила о недовольстве подавляющего большинства (79%) французов работой Эммануэля Макрона на посту президента страны.

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