Состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда - ФОТО

12 февраля состоялась церемония официальной встречи находившегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Сомали был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Сомали.

Прозвучали государственные гимны Федеративной Республики Сомали и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.