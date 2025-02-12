Состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда - ФОТО
12 февраля состоялась церемония официальной встречи находившегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Сомали был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Сомали.
Прозвучали государственные гимны Федеративной Республики Сомали и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом.
Главы государств сфотографировались для официального фото.