В Бинагади в цеху произошел пожар

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в цехе, расположенном рядом с улицей Ислама Абишова в Бинагадинском районе Баку.

В связи с этим подразделения Государственной службы пожарной безопасности МЧС были направлены на место происшествия, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось предотвратить распространение огня - в настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.