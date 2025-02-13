Награждены военнослужащие Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу медалями «За Отчизну» и «За военные заслуги».

Распоряжение опубликовано на официальном сайте Президента АР.

Медалью «За Отчизну» награждены полковник Азер Аладдин оглу Бабаев и полковник Эльнур Ахмед оглу Гасымов.

Медалью «За военные заслуги» награжден майор Шамиль Магама оглу Гайгиев.

В Распоряжении говорится, что эти военнослужащие удостоены указанных наград за отличие при исполнении своих служебных обязанностей и поставленных перед ними задач.