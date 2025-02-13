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Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Турции в Азербайджане - ФОТО

First News Media10:35 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Турции в Азербайджане - ФОТО

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в нашей стране Бирола Акгюна.

Посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Посол Бирол Акгюн передал главе нашего государства приветствия Президента Турции.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава государства отметил, что сегодня в мире даже среди самых близких союзников нет аналога и примера азербайджано-турецким отношениям. Указав, что наши отношения, которые на двусторонней основе находятся на уровне стратегического союзничества, развиваются и на трехсторонних платформах, Президент Ильхам Алиев отметил в этом контексте значение механизмов трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Узбекистан-Турция и Азербайджан-Пакистан-Турция.

Подчеркнув, что тюркский мир – это наша семья, глава государства напомнил, что об этом он сказал еще на инаугурации в качестве Президента Азербайджана в Милли Меджлисе.

В ходе беседы было затронуто успешное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией и в рамках международных организаций, в этой связи еще раз было подчеркнуто членство нашей страны в Организации экономического сотрудничества (D-8) и поддержка его братской Турцией.

Было отмечено, что Азербайджан и Турция всегда находятся плечом к плечу друг с другом. Азербайджан с первых дней заявил о том, что он рядом с Турцией и в сирийском вопросе. В этой связи было подчеркнуто, что Азербайджан в координации с Турцией также готов внести свой вклад в обеспечение стабильности, безопасности и решение гуманитарных проблем в Сирии. Было еще раз отмечено, что сегодня азербайджано-турецкое братство и дружба являются залогом стабильности, безопасности, мира и спокойствия в регионе Южного Кавказа и за его пределами.

Подчеркнув, что азербайджано-турецкие отношения развиваются на принципах, основанных на высказываниях великого лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» и Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль», посол заверил, что приложит все усилия для дальнейшего расширения связей двух стран.

Особо отметив грандиозную Победу Азербайджана в Карабахе, Бирол Акгюн напомнил, что в то время сердце всего турецкого народа билось в унисон с сердцем азербайджанского народа, и еще раз поздравил главу государства и наш народ с этой Победой.

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