Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве с 1 по 30 апреля 2025 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно Распоряжению, с 1 по 30 апреля 2025 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджанской Республики 2007 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1995-2006 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 апреля 2025 года в запас будут уволены военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы.

Кабинету министров поручено принять меры, предусмотренные законодательством для исполнения настоящего Распоряжения.