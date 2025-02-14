Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 200-летнего юбилея Мирзы Гадима Иревани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 200-летия Мирзы Гадима Иревани.

В 2025 году исполняется 200 лет со дня рождения видного азербайджанского художника, основоположника азербайджанской станковой живописи Мирзы Гадима Иревани.

Глава государства поручил Министерству культуры подготовить и реализовать план мероприятий в связи с 200-летним юбилеем Мирзы Гадима Иревани.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из Распоряжения.