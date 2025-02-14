​​​​​​​Ажда Пеккан оказалась в центре скандального судебного разбирательства

Легенда турецкой поп-музыки Ажда Пеккан оказалась в центре судебного разбирательства с соседями из-за ремонта на её роскошной вилле в Бодруме.

В июле 2024 года певица начала ремонтные работы, которые продолжаются по сегодняшний день, доставляя множество неудобств её соседям, для которых это стало настоящим испытанием, сообщает 1news.az cо ссылкой на Sözcü.

Постоянные шумы от строительных работ и движение строительных машин вызвали жалобы, и в итоге соседи подали в суд на А.Пеккан - они заявляют, что продолжающиеся работы нарушают их повседневную жизнь, и требуют прекратить затянувшийся ремонт, а также компенсировать им ущерб.

Сама Ажда Пеккан пока никак не комментирует данную тему, но турецкие СМИ отмечают, что 79-летняя суперзвезда чувствует себя довольно беспокойно из-за конфликта с соседями.