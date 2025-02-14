Президент Ильхам Алиев поздравил Ахмеда аль-Шараа

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмаду аль-Шараа по случаю вступления в должность Президента страны на переходный период.

"Уважаемый господин Президент,

Поздравляю Вас с началом исполнения обязанностей Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период, желаю успехов в ответственной деятельности на благо Вашего народа.

Мы придаем большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Сирией. Азербайджан готов оказать необходимую поддержку и помощь в этот важный переходный период Вашей страны.

Сегодня появились хорошие возможности для выведения азербайджано-сирийских отношений на качественно новый уровень и наполнения нашего сотрудничества новым содержанием. В этом контексте, пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Азербайджан с визитом.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Сирии мира, благополучия и процветания", - говорится в сообщении.