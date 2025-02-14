На рынке Яшил-базар китайскую икру продавали под видом местной - ФОТО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило факт продажи икры, импортированной из Китая и России, под торговой маркой Azerbaijan Caviar.

В ходе контрольных мероприятий на "Зеленом рынке" (Яшил-базар) сотрудники агентства обнаружили грубые нарушения прав потребителей в трех точках продажи рыбы, принадлежащих физическим лицам Эмине Самедзаде, Илькину Новрузову и Эльчину Сулейманову.

Установлено, что 73 кг икры, импортированной из Китая и России, кустарным способом расфасовывались в банки по 100-150 г и продавались под маркой Azerbaijan Caviar. В ходе проверки также было обнаружено 655 банок и этикеток с надписью Azerbaijan Caviar.

Хотя в продуктах не было выявлено никаких несоответствий с точки зрения продбезопасности, в отношении предпринимателей были приняты меры в рамках законодательства. Товар был изъят из продажи.

Расследование по факту продолжается.