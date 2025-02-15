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МЧС аннулировал лицензии двух компаний

First News Media10:25 - Сегодня
МЧС аннулировал лицензии двух компаний

В Азербайджане аннулированы лицензии некоторых компаний, оказывающих услуги по пожарной безопасности, в связи с отсутствием необходимой материально-технической базы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в ходе плановых проверок, проводимых Государственной службой пожарного надзора МЧС, выявлено, что в ООО "Контрольно-измерительные приборы и автоматика" и ООО Gözcü Güvənlik, имеющие лицензию на предоставление услуг по "Монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем и оборудования противопожарной защиты", не соблюдают условия лицензии на указанный вид деятельности.

Установлено, что эти компании не обеспечены специалистами и персоналом соответствующей квалификации, надлежащим оборудованием и материально-технической базой в соответствии с требованиями законодательства.

На основании этих нарушений МЧС принял решение об аннулировании лицензии компаний на предоставление данных услуг.

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