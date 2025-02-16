В Азербайджане прошел экзамен по приему в магистратуру - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительный экзамен по приему в магистратуры вузов с первой попытки.

Экзамены были проведены в 85 зданиях в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшероне, Мингячевире и Лянкяране. Экзамен начался в 11:00 и длился 3 часа 30 минут.

Отметим, что заявки на участие подали 19 716 бакалавров.

Правильные ответы на тестовые вопросы (закрытые и открытые, которые можно кодировать), используемые на экзамене, будут опубликованы на сайте Центра завтра.

09:45

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет первый этап экзамена для желающих поступить в магистратуру вузов.

Для участия на экзамене подали заявления 21 926 бакалавров. Из них 20 057 человек - азербайджанский сектор, 1869 - русский сектор. Из подавших заявления 14 017 бакалавров - выпускники текущего года, 7909 являются выпускниками прошлых лет, 49 человек - иностранные граждане.

Приемные экзамены проводятся в 62 зданиях в Баку, в четырех зданиях в Гяндже, и в двух зданиях в Нахчыване, в трех зданиях Мингячевире, в двух зданиях в Лянкяране.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится 3 часа. Допуск к зданию, где пройдет экзамен, завершится в 10:45.

10705 бакалавров сдадут экзамены в Баку, 339 - в Нахчыване, 838 - в Гяндже, 292 - в Мингячевире, 213 - в Лянкяране. Самый взрослый бакалавр, подавший заявление для участия на экзамене, 1961 года рождения.

Бакалавры должны принести с собой на экзамен оригинал документа, подтверждающего личность, и экзаменационный пропускной лист. В случае отсутствия одного из этих документов или несоответствия между ними бакалавр на экзамен допущен не будет. Также в здание, где проходит экзамен, не будут допущены бакалавры, которые попытаются пронести с собой мобильный телефон, конспект или другие вспомогательные средства.