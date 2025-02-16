Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Литвы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе по случаю национального праздника Литвы.

Об этом сообщает официальный сайт главы Азербайджанского государства.

«Уважаемый господин Президент!

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Литвой, которые в этом году будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, имеют добрые традиции. Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия на пути укрепления межгосударственных отношений и расширения сотрудничества в интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю литовскому народу постоянного благополучия и процветания», - говорится в поздравлении главы Азербайджанского государства.