 Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Литвы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Литвы

First News Media11:40 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Литвы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе по случаю национального праздника Литвы.

Об этом сообщает официальный сайт главы Азербайджанского государства.

«Уважаемый господин Президент!

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Литвой, которые в этом году будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, имеют добрые традиции. Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия на пути укрепления межгосударственных отношений и расширения сотрудничества в интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю литовскому народу постоянного благополучия и процветания», - говорится в поздравлении главы Азербайджанского государства.

Поделиться:
525

Актуально

Общество

Завтра в Азербайджане будет в основном без осадков

Политика

В Тегеране пройдет Третий Каспийский экономический форум

Общество

В центре Баку снято ограничение на движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Литвы

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Литвы

Президент Азербайджана поздравил своего сербского коллегу

Президент Ильхам Алиев поздравил Ахмеда аль-Шараа

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 200-летнего юбилея Мирзы Гадима Иревани

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев поздравил Ахмеда аль-Шараа

Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником Ирана

Состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда - ФОТО

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом один на один - ФОТО

Последние новости

Турция модернизирует Международный аэропорт Дамаска

Сегодня, 16:00

В Тегеране пройдет Третий Каспийский экономический форум

Сегодня, 15:35

Каспий окрасился в красный цвет: экологи объяснили причину

Сегодня, 15:20

В повестку парламента Турции включен законопроект об утверждении газового соглашения с Азербайджаном

Сегодня, 14:55

В Саатлы отец и сын задержаны по подозрению в совершении убийства

Сегодня, 14:40

Завтра в Азербайджане будет в основном без осадков

Сегодня, 14:25

Число пострадавших в массовом ДТП в Уджаре достигло 22 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:00

В центре Баку снято ограничение на движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:35

Песков: Трамп при желании сможет приехать в Россию в любой момент

Сегодня, 13:25

Возобновлены полеты по маршрутам Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:05

Трое полицейских ХАМАС погибли при ударе израильского беспилотника в Газе

Сегодня, 12:55

В Японии поезд на переезде столкнулся с грузовиком

Сегодня, 12:45

В Израиль доставили тяжелые авиабомбы MK-84

Сегодня, 12:20

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Литвы

Сегодня, 11:40

Израиль и ХАМАС завершили шестой обмен пленными

Сегодня, 11:20

Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 10:55

По меньшей мере 48 человек погибли при обрушении на золотом руднике в Мали

Сегодня, 10:45

В Баку в направлении станции метро «Кёроглу» затруднено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 10:35

Азербайджанские дзюдоисты завоевали шесть медалей в первый день Кубок Европы - ФОТО

Сегодня, 10:25

Названы дата и место проведения саммита БРИКС

Сегодня, 10:15
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31