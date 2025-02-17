Утверждены поправки о расширении полномочий комиссий по делам несовершеннолетних

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил расширение полномочий комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних.

Глава государства утвердил поправки в Семейный кодекс и Закон «Об утверждении Положения о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних», согласно которым отныне они будут называться «Комиссиями по защите прав детей».

Кроме того, комиссии смогут проводить мониторинг организации воспитательной работы среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях, а также на предприятиях, в организациях и учреждениях, где работают несовершеннолетние, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы.

Источник: Report