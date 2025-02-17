Баку станет комфортнее: Разрабатывается новая программа благоустройства
Исполнительная власть города Баку разрабатывает программу благоустройства тротуаров с учетом местных особенностей.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в ИВ столицы в ответ на запрос Oxu.az.
Планируется создание удобных тротуаров для людей с ограниченными физическими возможностями.
«В рамках программы также будет произведен демонтаж препятствий на тротуарах. Одним из новых решений стало использование при укладке пешеходных тротуаров материала, не скользящего и не асфальтированного, что соответствует климатическим условиям Баку и направлено на обеспечение безопасности пешеходов», — говорится в сообщении.
Новые тротуары будут вымощены экологически чистыми плитками, что является выгодным и устойчивым решением как с точки зрения экологии, так и долговечности.
«Кроме того, при расширении и обновлении тротуаров необходимо учитывать интересы предпринимателей. Сохранение баланса между развитием города и удобством граждан — один из ключевых приоритетов», — добавили в ИВ.
Напомним, что недавно была утверждена «Государственная программа по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы».
Данная Госпрограмма разработана с учетом принципов обеспечения безопасности участников дорожного движения, перспективного развития территории, улучшения качества и доступности общественного транспорта, использования личных мобильных средств и транспортной инфраструктуры, отвечающих современным требованиям, а также применения цифровых технологий в транспортной сфере.
Цель программы — создание устойчивой транспортной системы, улучшение мобильности, снижение аварийности и ущерба экологии Баку и прилегающих территорий.