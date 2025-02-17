Баку станет комфортнее: Разрабатывается новая программа благоустройства

Исполнительная власть города Баку разрабатывает программу благоустройства тротуаров с учетом местных особенностей.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ИВ столицы в ответ на запрос Oxu.az.

Планируется создание удобных тротуаров для людей с ограниченными физическими возможностями.

«В рамках программы также будет произведен демонтаж препятствий на тротуарах. Одним из новых решений стало использование при укладке пешеходных тротуаров материала, не скользящего и не асфальтированного, что соответствует климатическим условиям Баку и направлено на обеспечение безопасности пешеходов», — говорится в сообщении.

Новые тротуары будут вымощены экологически чистыми плитками, что является выгодным и устойчивым решением как с точки зрения экологии, так и долговечности.

«Кроме того, при расширении и обновлении тротуаров необходимо учитывать интересы предпринимателей. Сохранение баланса между развитием города и удобством граждан — один из ключевых приоритетов», — добавили в ИВ.

Напомним, что недавно была утверждена «Государственная программа по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы».

Данная Госпрограмма разработана с учетом принципов обеспечения безопасности участников дорожного движения, перспективного развития территории, улучшения качества и доступности общественного транспорта, использования личных мобильных средств и транспортной инфраструктуры, отвечающих современным требованиям, а также применения цифровых технологий в транспортной сфере.

Цель программы — создание устойчивой транспортной системы, улучшение мобильности, снижение аварийности и ущерба экологии Баку и прилегающих территорий.