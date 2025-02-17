Flame Towers появились в новом фантастическом фильме Apple TV – ВИДЕО

На Apple TV состоялась премьера фантастического боевика «The Gorge» (Ущелье) с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером в главных ролях.

Одним из ярких моментов фильма для зрителей из Азербайджана стал эпизод с участием Сигурни Уивер: ее героиня разговаривает по телефону на фоне знаменитых Flame Towers — одного из главных символов Баку.

Однако съемки картины не проходили в Азербайджане, а появление башен в кадре стало результатом работы компьютерной графики. Подобный прием уже использовался в голливудском кино: в боевике Netflix «Серый человек» (The Gray Man) с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом также были показаны панорамы Баку, хотя съемочная группа на самом деле не приезжала в столицу Азербайджана.

Сюжет: Бывший морпех и элитный снайпер Ливай, потерявший смысл жизни, соглашается на сверхсекретное задание - год просидеть в полном одиночестве в сторожевой башне на краю огромного ущелья. На другой стороне в такой же башне сидит литовская снайперша Драса. Их общая задача, сформулированная ещё на заре холодной войны, - следить, чтобы из тумана не вылезали монструозные «полые люди». Хотя посланникам Запада и Востока запрещено общаться, вскоре Ливай и Драса налаживают контакт и влюбляются друг в друга.

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