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Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского регионального центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса - ФОТО

First News Media13:07 - Сегодня
Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского регионального центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса - ФОТО

18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского регионального центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса Открытого акционерного общества (ОАО) «Азеришыг».

Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о работе, проделанной в Центре.

Следует отметить, что в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, ОАО «Азеришыг» проводит широкомасштабные ремонтно-восстановительные и строительные работы для вывода электросетей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана из аварийного состояния, обеспечения энергетической безопасности и снабжения электроэнергией создаваемой инфраструктуры. В соответствии с Генеральным планом Агдама, на территории города построены два трансформаторных пункта напряжением 35/0,4 кВ. Они будут обеспечивать электроэнергией новые жилые комплексы, которые планируется построить на прилегающих территориях на первом этапе. Генеральный план предусматривает соединение этих трансформаторных пунктов с мощностными центрами, которые будут построены для других жилых комплексов, и создание кольцевой схемы электроснабжения. Одновременно с целью бесперебойного обеспечения качественной электроэнергией инфраструктуры различного назначения, которая будет создана в городе в соответствии с Генпланом, построен Агдамский региональный центр цифрового управления. Этот Региональный центр цифрового управления, фундамент которого был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 2 мая 2023 года, построен на высоком уровне.

На первом этаже двухэтажного здания Центра расположены два 35/0,4-киловольтных силовых трансформатора мощностью по 2500 кВА каждый, закрытые распределительные устройства мощностью 35 кВ и 0,4 кВ, а на втором этаже - комната управления, технические и вспомогательные помещения.

Для подачи электроэнергии в Региональный центр цифрового управления от 110/35/10-киловольтной подстанции «Агдам-2» проложена кабельно-воздушная линия напряжением 35 кВ.

Центр не только удовлетворит потребности в электроэнергии городской инфраструктуры различного назначения, но и обеспечит цифровое управление сетями, включенными в схему электроснабжения, в режиме реального времени. Посредством современного Центра также будет обеспечиваться контроль за надежностью и стабильностью электроснабжения прилегающих территорий. В то же время здесь созданы оснащенные современным оборудованием служебные помещения, обеспечивающие эффективную работу инженерно-технического персонала, и необходимые условия для приема граждан.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие Агдамский региональный центр цифрового управления ОАО «Азеришыг».

В Учебно-образовательном комплексе созданы все необходимые условия для проведения международных мероприятий. Здесь с участием местных и иностранных специалистов будет организовываться подготовка квалифицированных кадров в области электроэнергетики, планируется проводить тренинги по правилам применения и эксплуатации возобновляемых источников энергии, освоению профессиональными навыками в реальных рабочих условиях, соревнования на мастерство. Учебный зал комплекса предусмотрен для наглядного представления перспектив развития и преимуществ 35/0,4-киловольтной современной модели сети, 35-и и 0,4-киловольтных волоконно-оптических кабелей, композитных стекловолоконных опор.

В комплексе на специальных подставках также демонстрируются используемые в сети элементы и снаряжение. Создана модель применения на освобожденных от оккупации территориях источников зеленой энергии (устройства по выработке солнечной и ветровой энергии). Эта модель предназначена для использования на тренингах как по обучению персонала, так и просвещению в будущем активных потребителей. Кроме того, экспонируются электронные уголки и наглядные стенды, отражающие исторические достижения в области электроэнергетики, современные приборы учета (SMS, Smart, NFC-счетчики), плакаты по технике безопасности и управлению.

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