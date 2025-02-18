Дорожная полиция призвала водителей быть предельно внимательными к пешеходам - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям с призывом быть крайне внимательными к пешеходам.

В заявлении ГУГДП подчеркивается, что невнимательность водителей в любой момент может привести к трагедии.

Хоть пешеходные переходы и призваны обеспечивать безопасный переход дороги для пешеходов, однако из-за безответственности некоторых водителей данные участки дорог иногда превращаются в места трагедии, говорится в заявлении. В нем отмечается, что накануне на проспекте Метбуат мать и ее двое детей, находившиеся на пешеходном переходе, были сбиты, и этот факт дает основание утверждать, что все еще есть водители, относящиеся к правилам дорожного движения безответственно.

ГУГДП призывает водителей сделать правильные выводы из указанных кадров и быть предельно внимательными к пешеходам.

«Каждый водитель должен осознавать, что совершенная за рулем ошибка может лишить жизни невинных людей. Долг каждого водителя вести себя более ответственно, серьезно соблюдать правила дорожного движения и уважать пешеходов! Не будем забывать, что соблюдение правил – это не только законное обязательство, но и долг человечности», - подчеркивается в обращении.