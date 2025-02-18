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Ильхам Алиев поздравил Президента Гамбии с Днем независимости

First News Media11:57 - Сегодня
Ильхам Алиев поздравил Президента Гамбии с Днем независимости

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Республики Гамбия Адаму Барроу.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент!

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Гамбия.

Мы придаем большое значение дружественным отношениям между Азербайджаном и Гамбией. Успешное развитие сегодня нашего сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости вызывает удовлетворение.

Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между нашими странами в русле дружбы, успешного продолжения плодотворного сотрудничества в многосторонних институтах.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Гамбии – постоянного благополучия и процветания».

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