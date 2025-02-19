Проводивший прямую трансляцию во время операции хирург вызван в Минздрав

Несколько дней назад распространилась информация о том, что работающий в National Prime Hospital хирург Руслан Агаев во время операции вел прямую трансляцию в социальной сети TikTok.

Как сообщили АПА в Министерстве здравоохранения Азербайджана, Руслан Агаев был вызван в ведомство, передает 1news.az.

«Сотрудники соответствующего отдела Минздрава провели с ним беседу, в ходе которой он получил предупреждение о важности соблюдения требований, установленных приказом Министерства здравоохранения №137, который касается «Этических правил поведения врача», — заявили в министерстве.