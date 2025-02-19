В Агдаше будет капитально отремонтирована автодорога, соединяющая 8 населенных пунктов

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Давудлу-Биналар-Гювекенд-Амирарх-Гарадейин-Эймур-Арабшеки-Агджаговаг в Агдашском районе, соединяющей 8 населенных пунктов с населением 9 тысяч человек.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно Распоряжению, изначально Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 1,5 миллиона манатов на ремонт дороги.