Ильхам Алиев принял председателя Сената Пакистана - ФОТО

19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Резу Гилани.

Саид Юсуф Реза Гилани передал главе государства приветствия Президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари и премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Президенту и премьер-министру Пакистана.

Гость еще раз поздравил с успешным проведением СОР29.

Глава государства с удовлетворением вспомнил и высоко оценил участие премьер-министра Пакистана в СОР29.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в торгово-экономической, энергетической и других сферах, было подчеркнуто успешное военное сотрудничество. Также было выражено удовлетворение поддержкой нашими странами друг друга в рамках международных организаций, отмечено значение связей между парламентами двух стран и работы межправительственной комиссии.

Было затронуто значение развития связей между Азербайджаном и Пакистаном в формате трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Пакистан и трехсторонних встреч в этом формате.

Гость вручил главе государства памятный подарок.