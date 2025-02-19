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Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Индонезии - ФОТО0

First News Media19:50 - Сегодня
Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Индонезии - ФОТО0

19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Республики Индонезия Пуан Махарани.

В ходе беседы было затронуто значение проходящей в Баку 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, посвященной теме «Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии», выражена надежда, что это мероприятие будет способствовать делу укрепления межпарламентского сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах связей между Азербайджаном и Индонезией, а также по вопросам сотрудничества между парламентами двух стран.

Гостья вручила главе государства памятный подарок.

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