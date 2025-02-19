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Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси - ФОТО

First News Media19:55 - Сегодня
Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси - ФОТО

19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталью Кочанову.

Наталья Кочанова передала главе государства приветствия Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Александру Лукашенко.

В ходе беседы говорилось о развитии связей между нашими странами в различных областях. С удовлетворением был отмечен прошлогодний государственный визит Президента Беларуси в нашу страну, подчеркнута его роль в развитии двусторонних отношений.

Сообщив, что впервые посещает нашу страну, Наталья Кочанова сказала, что процессы развития в Баку произвели на нее глубокое впечатление.

На встрече было отмечено успешное развитие связей между парламентами двух стран, затронуто значение проведения в Баку 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

Гостья вручила главе государства памятный подарок.

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