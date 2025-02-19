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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в Ханкенди - ФОТО

First News Media10:09 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в Ханкенди - ФОТО

19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в городе Ханкенди после капитального ремонта и реконструкции.

Управляющий делами Президента Рамин Гулузаде проинформировал главу государства о проделанной работе.

В пятиэтажном отеле, общая площадь которого составляет 5325 квадратных метров, имеется 45 номеров, он сможет принимать 91 гостя. В нем созданы современные объекты общественного питания: здесь будут функционировать Lobby lounge, кафе, открытый и закрытый рестораны.

В отеле работой обеспечены 50 человек.

Отметим, что освобожденные от оккупации территории богаты не только историко-культурными памятниками. Они также обладают живописной природой, подземными и наземными ресурсами, большими туристическими возможностями. Регион имеет большие возможности для развития лечебного, рекреационного, эко и других видов туризма. «I Государственная программа Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» в качестве одного из основных приоритетов предусматривает создание необходимых условий для развития различных видов туризма в этом регионе. В последние годы в этом направлении проведена широкомасштабная работа. Созданные в Физули и Зангилане международные аэропорты, строящийся международный аэропорт в Лачине, возводимые современные отели и другие претворяемые в жизнь инфраструктурные проекты сыграют важную роль в реализации туристического потенциала освобожденных территорий, привлечении туристов в эти регионы.

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