Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Ханкендинской швейной фабрики - ФОТО

19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Ханкендинской швейной фабрики, являющейся азербайджано-узбекским совместным предприятием.

Глава государства был проинформирован о производственном предприятии.

Фабрика, площадь которой составляет 1,2 гектара, построена согласно поручениям президентов двух стран по углублению экономического и инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 11 миллионов манатов. На сегодняшний день инвестировано 5,5 миллиона манатов. Осуществляется промышленная кооперация для обеспечения фабрики сырьем. После того, как фабрика заработает на полную мощность, планируется создать производственный участок для производства тканей на основе местного хлопкового сырья.

Здесь будет создано в общей сложности 800 рабочих мест. На начальном этапе проекта трудоустроено 300 человек, прошедших профессиональное обучение. При трудоустройстве на предприятии особое внимание уделялось обеспечению занятости преимущественно граждан, вернувшихся на освобожденные от оккупации территории и проживающих в близлежащих районах.

С начала функционирования предприятия было произведено около 50 тысяч спортивных футболок. В этом году запланировано произвести 924 тысячи футболок. В перспективе на Ханкендинской швейной фабрике планируется выпускать 3-5 миллионов штук различных трикотажных изделий в год. Производимая на фабрике продукция также будет экспортироваться в различные страны.

Ханкендинская швейная фабрика, являющаяся азербайджано-узбекским совместным предприятием, открывает новые возможности для развития легкой промышленности, укрепляет традиционные узы дружбы, братства и экономическое партнерство между нашими странами.

Напомним, что во время состоявшегося в Баку в ноябре прошлого года мероприятия СОР29 Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по видеосвязи открыли Ханкендинскую швейную фабрику.