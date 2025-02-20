Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден «Гейдара Алиева» - ФОТО

20 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Артура Раси-заде и вручил ему орден «Гейдар Алиев».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Выступая на встрече, глава государства сказал:

- Уважаемый Артур муаллим, поздравляю вас с наступающим юбилеем, желаю Вам здоровья, долгих лет жизни. На протяжении многих лет вы вносили вклад в развитие Азербайджана. Работая на различных ответственных должностях, вы как в советское время, так и в период независимости прилагали большие усилия для развития экономики Азербайджана. В советское время великий лидер Гейдар Алиев, учитывая ваш профессионализм, знания, - вы тогда были еще молоды, - выдвинул вас, назначив на важную должность – заместителем председателя Совета Министров. После того, как в период независимости великий лидер Гейдар Алиев был избран Президентом Азербайджана, одним из первых его назначений было назначение вас своим помощником. Затем он посчитал вас достойным более высокой должности и назначил премьер-министром Азербайджанской Республики.

Естественно, великий лидер Гейдар Алиев знал людей, всегда высоко ценил их профессионализм, знания. Знаю, что он также высоко ценил вас как человека. И за те качества, о которых я упомянул, а также за вашу принципиальную позицию, которая проявлялась во всех вопросах – как в отношении экономического развития нашей страны, так и по всем другим вопросам.

Мы работали с вами 15 лет – с 2003 по 2018 годы. Считаю, что это были годы самого стремительного развития азербайджанской экономики. В те годы экономика Азербайджана выросла, наверное, вдвое, и решение по основным инфраструктурным проектам, стоящим перед страной, и их запуск приходятся на эти годы. Под вашим руководством Кабинет Министров достойно выполнял поручения Президента, и сегодня устойчивое экономическое развитие Азербайджана естественным образом составляет основу нашей независимости. В течение 15 лет совместной работы мы постоянно находились в контакте, обсуждали, решали вопросы. Мы находимся в контакте и после 2018 года. Рад, что вы встречаете свой юбилей в очень хорошей физической форме, и мне всегда приятно вас видеть. За эти годы мы провели много телефонных разговоров, обсудили многие вопросы. Я пригласил вас сегодня, в канун замечательного юбилея, чтобы вручить вам высшую награду Азербайджанского государства – орден «Гейдар Алиев». Подписанным мною сегодня Распоряжением вы удостоены высшей награды нашей страны. Вы этого заслужили, вы были надежным соратником Гейдара Алиева. Еще раз говорю, вы были рядом с моим отцом и в советское время, и в период независимости, причем в самые трудные периоды нашей независимости. Он это ценил, и я всегда это ценил и ценю. Это абсолютно справедливое решение, и позвольте мне вручить вам этот высокий орден.

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Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден «Гейдар Алиев».

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Выразив признательность главе государства за оценку его труда, Артур Раси-заде сказал, что для него величайшая честь быть награжденным орденом, носящем имя великого лидера Гейдара Алиева. Он подчеркнул, что гордится тем, что на протяжении многих лет работал с общенациональным лидером и Президентом Ильхамом Алиевым. Артур Раси-заде отметил, что Президент Азербайджана является автором исторического события, которое положило конец 30-летней оккупации наших земель, где сейчас зарождается новая жизнь.