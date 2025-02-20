 Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден «Гейдара Алиева» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден «Гейдара Алиева» - ФОТО

First News Media13:20 - Сегодня
Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден «Гейдара Алиева» - ФОТО

20 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Артура Раси-заде и вручил ему орден «Гейдар Алиев».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Выступая на встрече, глава государства сказал:

- Уважаемый Артур муаллим, поздравляю вас с наступающим юбилеем, желаю Вам здоровья, долгих лет жизни. На протяжении многих лет вы вносили вклад в развитие Азербайджана. Работая на различных ответственных должностях, вы как в советское время, так и в период независимости прилагали большие усилия для развития экономики Азербайджана. В советское время великий лидер Гейдар Алиев, учитывая ваш профессионализм, знания, - вы тогда были еще молоды, - выдвинул вас, назначив на важную должность – заместителем председателя Совета Министров. После того, как в период независимости великий лидер Гейдар Алиев был избран Президентом Азербайджана, одним из первых его назначений было назначение вас своим помощником. Затем он посчитал вас достойным более высокой должности и назначил премьер-министром Азербайджанской Республики.

Естественно, великий лидер Гейдар Алиев знал людей, всегда высоко ценил их профессионализм, знания. Знаю, что он также высоко ценил вас как человека. И за те качества, о которых я упомянул, а также за вашу принципиальную позицию, которая проявлялась во всех вопросах – как в отношении экономического развития нашей страны, так и по всем другим вопросам.

Мы работали с вами 15 лет – с 2003 по 2018 годы. Считаю, что это были годы самого стремительного развития азербайджанской экономики. В те годы экономика Азербайджана выросла, наверное, вдвое, и решение по основным инфраструктурным проектам, стоящим перед страной, и их запуск приходятся на эти годы. Под вашим руководством Кабинет Министров достойно выполнял поручения Президента, и сегодня устойчивое экономическое развитие Азербайджана естественным образом составляет основу нашей независимости. В течение 15 лет совместной работы мы постоянно находились в контакте, обсуждали, решали вопросы. Мы находимся в контакте и после 2018 года. Рад, что вы встречаете свой юбилей в очень хорошей физической форме, и мне всегда приятно вас видеть. За эти годы мы провели много телефонных разговоров, обсудили многие вопросы. Я пригласил вас сегодня, в канун замечательного юбилея, чтобы вручить вам высшую награду Азербайджанского государства – орден «Гейдар Алиев». Подписанным мною сегодня Распоряжением вы удостоены высшей награды нашей страны. Вы этого заслужили, вы были надежным соратником Гейдара Алиева. Еще раз говорю, вы были рядом с моим отцом и в советское время, и в период независимости, причем в самые трудные периоды нашей независимости. Он это ценил, и я всегда это ценил и ценю. Это абсолютно справедливое решение, и позвольте мне вручить вам этот высокий орден.

X X X

Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден «Гейдар Алиев».

X X X

Выразив признательность главе государства за оценку его труда, Артур Раси-заде сказал, что для него величайшая честь быть награжденным орденом, носящем имя великого лидера Гейдара Алиева. Он подчеркнул, что гордится тем, что на протяжении многих лет работал с общенациональным лидером и Президентом Ильхамом Алиевым. Артур Раси-заде отметил, что Президент Азербайджана является автором исторического события, которое положило конец 30-летней оккупации наших земель, где сейчас зарождается новая жизнь.

Поделиться:
277

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял председателя Исламского консультативного совета ...

Общество

В Азербайджане разрешат уничтожать воздушные суда, не соблюдающие особые ...

Общество

BBC News Azerbaijan закрывает свой офис в Баку

Мнение

«Банкет был за счет США, а Трамп не желает продолжать финансировать войну»: Ильгар ...

Xроника

Увеличена численность сотрудников аппарата Минюста Азербайджана

Учреждена юбилейная медаль «150-летие Азербайджанской национальной печати (1875–2025)»

Утвержден устав Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества

Президент Ильхам Алиев принял председателя Исламского консультативного совета Ирана - ФОТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Ильхам Алиев принял председателя Сената Пакистана - ФОТО

Азер Гасымов освобожден от должности пресс-секретаря Президента Азербайджана

Утверждено азербайджано-турецкое соглашение в области туризма

Ильхам Алиев утвердил азербайджано-вьетнамский Меморандум о сотрудничестве в области статистики

Последние новости

В Азербайджане разрешат уничтожать воздушные суда, не соблюдающие особые требования о принудительной посадке

Сегодня, 19:15

В Баку откроется очередная воскресная ярмарка «Из села в город»

Сегодня, 19:00

Задержан журналист Нурлан Либре

Сегодня, 18:45

Эмин Амруллаев о значении академических семей для развития детей

Сегодня, 18:30

В Баку расследуют продажу консервов с мясом диких животных - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:28

BBC News Azerbaijan закрывает свой офис в Баку

Сегодня, 18:15

Белый дом отметил совпадение интересов США и РФ по кризису в Украине

Сегодня, 18:00

«Банкет был за счет США, а Трамп не желает продолжать финансировать войну»: Ильгар Велизаде о причинах провала саммита ЕС по Украине

Сегодня, 17:50

Микаил Джаббаров обсудил с израильским коллегой перспективы экономических отношений

Сегодня, 17:37

Микаил Джаббаров встретился с депутатами Великого национального собрания Турции - ФОТО

Сегодня, 17:30

Как долго в Баку продлится нестабильная погода?

Сегодня, 17:27

США выступили против упоминания России как агрессора

Сегодня, 17:23

В США допустили снятие санкций с РФ

Сегодня, 17:19

Азербайджан и Украина провели политические консультации: в центре внимания международное право

Сегодня, 17:10

Бербок заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам

Сегодня, 17:00

В Грузии не исключили участия в формате «три плюс три» в будущем

Сегодня, 16:53

Австралия и Новая Зеландия озабочены военными кораблями Китая в Тасмановом море

Сегодня, 16:49

Увеличена численность сотрудников аппарата Минюста Азербайджана

Сегодня, 16:36

Армения закупает у Индии сравнительно дешевое вооружение - газета Star

Сегодня, 16:28

Представителя Армении на «Евровидении-2025» уличили в плагиате – ВИДЕО

Сегодня, 16:27
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31