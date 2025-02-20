Как долго в Баку продлится нестабильная погода?

По прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, на территории страны до дня 24 февраля ожидается неустойчивая и периодически дождливая погода, в некоторых местах возможен мокрый снег и снегопад.

21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром сильный ветер, сопровождающийся снегопадом, может вызвать метель.

Ожидается, что осадки местами усилятся, однако в первую половину дня 22 февраля будет перерыв в осадках.

Минимальная температура воздуха составит 0–3°C в Баку и на Абшеронском полуострове, 0–5°C в равнинных районах, 5–10°C мороза в предгорных районах, 10–15°C мороза в горных районах и 15–20°C мороза в высокогорных районах.

В связи с ожидаемой снежной и морозной погодой возможно образование гололеда на некоторых дорогах.

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