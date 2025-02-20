В Агдаме создается историко-архитектурный музейный комплекс «Имарет»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в городе Агдам историко-архитектурного музейного комплекса «Имарет».

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Кабмину поручено принять необходимые меры по передаче историко-архитектурного музейного комплекса и входящего в него госимущества на баланс Министерства культуры и обеспечить финансирование расходов, необходимых для обеспечения деятельности музейного комплекса, за счет средств, предусмотренных для Министерства культуры в госбюджете страны.