В Азербайджане отметят 100-летие Бахтияра Вахабзаде – Распоряжение Президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу Распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Народного поэта, драматурга и литературоведа Бахтияра Вахабзаде.
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.
Министерству культуры поручено совместно с Министерством науки и образования на основе предложений Союза писателей Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летием Бахтияра Вахабзаде.
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