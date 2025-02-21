В Азербайджане отметят 100-летие Бахтияра Вахабзаде – Распоряжение Президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу Распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Народного поэта, драматурга и литературоведа Бахтияра Вахабзаде.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Министерству культуры поручено совместно с Министерством науки и образования на основе предложений Союза писателей Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летием Бахтияра Вахабзаде.