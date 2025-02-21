Обнародован график приема граждан в Администрации президента на март

Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики в марте 2025 года.

Представляем график:

Принимающее лицо День приема Амиров Натиг Арзиман оглу помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджанской Республики 3 Велиев Адалят Магсад оглу заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Азербайджанской Республики 3 Нагдалиев Зейнал Сафар оглу помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики 4 Алескеров Фуад Муртуз оглу помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики 6,14 Гасанов Керем Авез оглу помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации президента Азербайджанской Республики 6 пресс-секретарь президента Азербайджанской Республики 6 Гасанов Алтай Тофиг оглу начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики 7,11,14 Алиева Фарах Ширмамед гызы заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики 7 Меджидов Талят Таир оглу заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации президента Азербайджанской Республики 7 Сеидов Фарид Мирмуфид оглу заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики 10 Гаджиев Хикмет Фархад оглу помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики 10 Мовсумов Шахмар Ариф оглу помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджанской Республики 11 Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджанской Республики 11 Исмаилов Сулейман Аббас оглу заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Азербайджанской Республики 12 Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Азербайджанской Республики 12 Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики 13 Мамедов Масим Ахмед оглу специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе 14 Керимов Айдын Зохраб оглу специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе 14 Гусейнов Эмин Замин оглу специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах 17 Гаджиев Башир Гудрат оглу специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе 17 Юсубов Эльчин Мустафа оглу специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах 17 Керимов Гюндуз Гаджи оглу заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации президента Азербайджанской Республики 19 Гаджиев Вахид Расим оглу специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах 19 * * * Совет безопасности Азербайджанской Республики cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики Усубов Рамиль Идрис оглу 19

Адрес: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за один рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: колл-центр - 1111.