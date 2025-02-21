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Обнародован график приема граждан в Администрации президента на март

First News Media19:15 - Сегодня
Обнародован график приема граждан в Администрации президента на март

Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики в марте 2025 года.

Представляем график:

Принимающее лицо

День приема

Амиров Натиг Арзиман оглу

помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджанской Республики

3

Велиев Адалят Магсад оглу

заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Азербайджанской Республики

3

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики

4

Алескеров Фуад Муртуз оглу

помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики

6,14

Гасанов Керем Авез оглу

помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации президента Азербайджанской Республики

6

пресс-секретарь президента Азербайджанской Республики

6

Гасанов Алтай Тофиг оглу

начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

7,11,14

Алиева Фарах Ширмамед гызы

заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики

7

Меджидов Талят Таир оглу

заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации президента Азербайджанской Республики

7

Сеидов Фарид Мирмуфид оглу

заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики

10

Гаджиев Хикмет Фархад оглу

помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики

10

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджанской Республики

11

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджанской Республики

11

Исмаилов Сулейман Аббас оглу

заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Азербайджанской Республики

12

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Азербайджанской Республики

12

Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики

13

Мамедов Масим Ахмед оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе

14

Керимов Айдын Зохраб оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

14

Гусейнов Эмин Замин оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах

17

Гаджиев Башир Гудрат оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе

17

Юсубов Эльчин Мустафа оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

17

Керимов Гюндуз Гаджи оглу

заведующий отделом законодательства и правовой политики

Администрации президента Азербайджанской Республики

19

Гаджиев Вахид Расим оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

19

* * *

Совет безопасности Азербайджанской Республики

cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики

Усубов Рамиль Идрис оглу

19

Адрес: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за один рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: колл-центр - 1111.

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