Президент Ильхам Алиев принял председателя Комиссии по национальной обороне парламента Турции - ФОТО

21 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял депутата Великого национального собрания Турции, председателя Комиссии по национальной обороне парламента, бывшего министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара.

В ходе беседы было подчеркнуто, что братские, дружеские отношения и стратегическое союзничество между нашими странами успешно развиваются во всех сферах, с удовлетворением отмечено еще большее расширение межпарламентского сотрудничества.

Хулуси Акар вручил главе государства памятный подарок.