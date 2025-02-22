Снежная погода продолжается, зафиксировано до 20 градусов мороза - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По данным Национальной гидрометеорологической службы на 22 февраля, к 10:00 в некоторых районах страны, а также в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается перерыв в снегопаде, однако в других районах снег продолжается, в том числе в Балакене, Сарабаше, Загатале, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Нахчыване, Шахбузе, Джульфе, Гедабее, Гёйчае, Сабирабаде, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике и Астаре.

Минимальная температура воздуха составила: -4°C в Баку и на Абшеронском полуострове и в районах Арана, -9°C в Нахчыванской Автономной Республике, до -20°C в горных районах.

Ожидается, что снегопад возобновится вечером 22 февраля.