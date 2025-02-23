Президент Ильхам Алиев поздравил Султана Бруней-Даруссалама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Бруней-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"Ваше величество.

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Бруней-Даруссалама.

Азербайджан и Бруней связывают отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что развитие наших обладающих добрыми традициями отношений как на двусторонней, так и на многосторонней основе, расширение сотрудничества и впредь будут служить интересам двух стран и народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного спокойствия и благополучия", - говорится в письме.