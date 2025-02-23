МВД: Продолжаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения

Сотрудники Главного управления Государственной дорожной полиции продолжают принимать меры по обеспечению безопасности на дорогах.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники ГУГДП регулярно проверяют пригодность транспортных средств, передвигающихся по дорогам в нестабильную погоду, к вождению в условиях зимы.

Эти проверки направлены на обеспечение безопасного движения транспортных средств в зимних условиях.

Автомобили, считающиеся опасными с технической точки зрения, отстраняются от движения. Это служит минимизации рисков возможных аварий на дорогах.

Водителей просят убедиться, что их автомобили подготовлены к требованиям зимы. Они должны регулярно следить за состоянием зимних шин, тормозной системы, системы освещения и другого оборудования для обеспечения безопасности.