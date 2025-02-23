Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Императору Японии Нарухито.

В письме главы государства говорится:

Ваше величество,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Японии – Дня Вашего рождения.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Японии – постоянного мира, благополучия и процветания.