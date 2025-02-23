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Президент Ильхам Алиев поздравил президента Гайаны

First News Media12:50 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Гайаны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Гайаны Ирфаану Али по случаю национального праздника его страны.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Кооперативной Республики Гайана – Днем Республики.

В этом году наши страны отмечают знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. Дружественные отношения, сложившиеся между Азербайджаном и Гайаной за прошедший период, создали хорошие возможности для развития нашего сотрудничества. Верю, что, эффективно используя эти возможности на благо наших народов, мы сможем совместными усилиями добиться расширения наших как двусторонних, так и многосторонних связей и представляющего взаимный интерес сотрудничества.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, Вашему дружественному народу желаю постоянного благополучия и процветания.

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