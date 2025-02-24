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Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Пакистаном - ФОТО

First News Media13:10 - Сегодня
Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Пакистаном - ФОТО

24 февраля с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Пакистан.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, Меморандумом о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Frontier Works Organisation (FWO) и Pakistan State Oil Company Limited обменялись президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровшан Наджаф и генеральный директор Frontier Works Organisation Абдул Сами.

Меморандумом о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Pakistan Refinery Limited (PRL) и Pakistan State Oil Company Limited обменялись президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровшан Наджаф и исполнительный директор Pakistan Refinery Limited Захид Мир.

Приложением номер 1 к Рамочному соглашению о купле-продаже грузов сжиженного природного газа между SOCAR Trading SA и Pakistan LNG Limited обменялись президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровшан Наджаф и исполнительный директор Pakistan LNG Limited Масуд Наби.

Меморандумом о взаимопонимании между SOCAR Trading SA и компанией Pakistan State Oil Company Limited Исламской Республики Пакистан и Долгосрочным соглашением о купле-продаже нефтепродуктов между SOCAR Trading SA и компанией Pakistan State Oil Company Limited Исламской Республики Пакистан обменялись президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровшан Наджаф и исполнительный директор Pakistan State Oil Company Limited Саид Мохаммад Таха.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между городом Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики и городом Лахор провинции Пенджаб Исламской Республики Пакистан в культурной, туристической, градостроительной, образовательной, научной, экономической и других соответствующих сферах общественной жизни» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар.

Отметим, что в рамках визита также были подписаны «Меморандум о взаимопонимании по первичному электронному обмену информацией между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Таможенной службой Федерального совета по доходам Исламской Республики Пакистан», «Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан в области карантина и защиты растений», «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством национальной продовольственной безопасности и исследований Исламской Республики Пакистан в сфере сельского хозяйства», «Протокол о намерениях по сотрудничеству между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством по изменению климата и координации окружающей среды Исламской Республики Пакистан в сфере охраны окружающей среды», «Меморандум о взаимопонимании по научным исследованиям и сотрудничеству между Центром анализа международных отношений и Национальным университетом обороны Пакистана в области научных исследований» и «Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по профессиональному образованию при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики и Национальной комиссией по профессионально-техническому обучению (NAVTTC) Исламской Республики Пакистан по сотрудничеству в сфере профессионального образования».

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