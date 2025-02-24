Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление

Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин премьер-министр, дорогой брат.

Дорогие гости, дамы и господа.

Еще раз, дорогой брат, добро пожаловать в Азербайджан! Для меня большая честь и привилегия иметь возможность видеть Вас и говорить с Вами. Я очень рад, что наши регулярные контакты привели к установлению более тесных партнерских отношений между двумя братскими странами.

Господин премьер-министр посетил нас в прошлом году и в 2023 году, а я посетил Пакистан с государственным визитом в прошлом году. И сегодня мой дорогой брат находится в Азербайджане с государственным визитом.

Эта динамика наглядно демонстрирует тесные связи между нашими странами. Сегодня мы обсудили очень важные вопросы двусторонней повестки дня. Они еще раз подчеркивают важность тесного партнерства между нашими странами, еще раз подтверждают стратегическую важность нашего сотрудничества для обеих стран, народов наших стран и регионов, которые мы представляем.

Как две братские страны, мы будем продолжать поддерживать друг друга по всем вопросам международных отношений. Мы поддерживаем друг друга в вопросах суверенитета и территориальной целостности наших стран. Мы активно сотрудничаем в международных институтах, всегда поддерживаем друг друга во всех международных организациях, членами которых являемся.

Сегодня мы с моим дорогим братом также обсудили многочисленные вопросы текущей ситуации в международной политике. Наши позиции и взгляды на международные события, на текущее развитие международных отношений полностью совпадают. Значительную часть наших обсуждений мы посвятили торгово-экономической сфере, а также обоюдно выразили сожаление, что наш товарооборот составляет всего несколько десятков миллионов долларов США. Поэтому нам необходимо увеличивать наш товарооборот, и я думаю, что у нас есть способ, как это сделать. Особенно с учетом планов Азербайджана инвестировать до двух миллиардов долларов США в экономику Пакистана, о чем я заявил во время своего государственного визита в Пакистан прошлым летом. Несколько месяцев назад мы получили от пакистанской стороны конкретные проекты, и азербайджанские представители их оценивают.

Поэтому сегодня мы с моим братом ставим, как мне кажется, очень амбициозную, но в то же время реалистичную цель — завершить все обсуждения в течение месяца и к началу апреля подготовить документы для подписания. Эти проекты охватывают как сферы развития инфраструктуры, так и энергетику, добычу полезных ископаемых и, возможно, некоторые другие направления.

Соглашения, которые были подписаны сегодня, не связаны только с церемонией, свидетелями которой мы только что стали. Многие соглашения уже были подписаны на разных встречах. Таким образом, общее количество соглашений, подписанных во время визита господина премьер-министра, составляет более 10-ти, и они действительно создадут хорошую основу для будущего сотрудничества. И с нашими инвестиционными планами, я уверен, мы также увидим увеличение товарооборота.

Важная часть обсуждавшихся сегодня вопросов была посвящена сотрудничеству в оборонной сфере, включая оборонную промышленность. Азербайджан уже закупил оборудование оборонной промышленности у Пакистана, мы очень довольны его качеством и, безусловно, будем продолжать это. В то же время мы также обсудили возможности совместного производства продукции оборонной промышленности, что станет еще одним важным сектором нашего сотрудничества. Мы знаем, что Пакистан имеет очень развитую оборонную промышленность. Азербайджан также развивает свой потенциал. Мы уже экспортируем продукцию оборонной промышленности более чем в 30 стран. И с совместным производством, я думаю, география наших поставок - экспортных поставок - определенно расширится.

Еще один важный сектор, который мы обсудили, - это взаимосвязанность и транспорт. Я проинформировал господина премьер-министра о наших планах, о подписанных нами контрактах и соглашениях, направленных на повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры Азербайджана, которая является неотъемлемой частью международных транспортных коридоров. Будь то «Север-Юг» или «Восток-Запад», Азербайджан участвует в обоих. Конечно, это важный элемент взаимосвязанности и транспорта, экономического развития, а также политической стабильности. Поскольку близкая расположенность стран друг к другу, их вовлеченность в такой формат многонационального сотрудничества естественным образом делает ситуацию в наших регионах более предсказуемой. Это также важный фактор региональной стабильности.

Таким образом, сегодня мы еще раз подтвердили наши крепкие братские связи. Пакистан является одним из ближайших наших друзей и братьев. Можно также говорить об успешном развитии контактов непосредственно между людьми. Нам сообщили о растущем числе посетителей с обеих сторон. И с регулярным авиасообщением, я уверен, число будет расти. Мы увидим еще больше взаимодействия между представителями наших обществ.

Еще раз, мой дорогой брат, спасибо за то, что приняли мое приглашение и совершили государственный визит в Азербайджан. Желаю Вам дальнейших успехов в Вашей деятельности как лидера страны.

Ваше видение и проводимые реформы действительно демонстрируют не только Вашу волю, но и приносят важные результаты в экономической сфере, сфере политической стабильности, а также в потенциале Пакистана как глобального актора на международной арене. Все это благодаря Вашему упорному труду и работе Вашей команды. Таким образом, мы, как ваши братья и друзья, действительно рады и гордимся достижениями Пакистана под мудрым руководством премьер-министра Шарифа. И как ваши братья, мы будем с вами во всех наших будущих планах и начинаниях. Еще раз, добро пожаловать.

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Затем с заявлением выступил премьер-министр Исламской Республики Пакистан.

Заявление

премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа

- Большое спасибо, дорогой брат, Президент Ильхам Алиев.

Уважаемые члены азербайджанской и пакистанской делегаций, дамы и господа.

Ассаламу Алейкум, добрый день.

Дорогой мой брат, Президент, большое спасибо за приглашение в Вашу великую страну, нашу братскую страну Азербайджан. С тех пор как мы приземлились здесь, со вчерашнего вечера, мы наслаждаемся каждым мигом нашего пребывания. Оно не только очень комфортное, но и весьма плодотворное и полезное. Прекрасный город Баку летом радует глаз своим зеленым одеянием, ландшафтом. Большое спасибо за то, что направили в Исламабад вашу делегацию, которая сейчас благоустраивает этот прекрасный, обладающий природной красотой город. Исламабад расположен в горном крае. Этот очень красивый город становится краше и привлекательнее благодаря вашей команде. Большое Вам спасибо. Сегодня Баку укрыт белым покрывалом, что обеспечивает еще один уровень комфорта.

Ваше превосходительство, сегодня мы имели возможность провести очень продуктивные и полезные обсуждения, что является отражением глубокого духа нашего братства и братских отношений.

Вы очень поддерживаете Пакистан. Вы любите народ Пакистана. И вы доказали свои слова своими действиями за все это время, с тех пор как стали руководить этой великой страной. Аналогичным образом, Ваше превосходительство, я могу без всяких сомнений сказать, что все политические партии Пакистана едины по нескольким вопросам. Одним из них является то, что дружба между Пакистаном и Азербайджаном поддерживается всеми фракциями Пакистана, и это вызывает огромное чувство удовлетворения.

Ваше превосходительство, Ваш прошлый визит в Пакистан поднял наши братские отношения на новый уровень и укрепил эти теплые связи. Я чрезвычайно благодарен Вам за то, что Вы объявили о намерении Азербайджана инвестировать 2 миллиарда долларов в Пакистан, в проекты, которые будут взаимовыгодными и принесут дивиденды обеим странам. Я безмерно счастлив заявить, что с тех пор обе команды очень серьезно поработали над достижением результатов в этом направлении. Я так рад услышать сегодня утром от вас, что обе команды проделали огромную работу. Обеим сторонам теперь дан срок в один месяц для окончательного утверждения всех договоренностей. В апреле, иншаллах, в конце апреля, как только все будет обсуждено и решено, я вновь буду глубоко польщен и чрезвычайно рад принять Вас в Исламабаде для подписания этих соглашений на сумму 2 миллиарда долларов.

Это будет, Ваше превосходительство, первым качественным скачком в наших торговых и инвестиционных отношениях и очень важным показателем наших братских связей, потому что наша дружба, политическое взаимопонимание, единство мыслей и действий на международном уровне, на международных форумах хорошо известны. Я считаю, что в этом смысле наши отношения в сфере бизнеса, торговли и инвестиций не отражают истинную силу наших связей. Но я думаю, что сегодня мы достигли этой цели, и, иншаллах, через месяц мы отпразднуем претворение этого великого решения в действие. Я чрезвычайно благодарен Вам за Вашу искренность, Ваше лидерство, Вашу проницательность и Ваше видение. Я хочу заверить вас, мой дорогой брат, Президент Ильхам Алиев, что я не подведу Вас и постараюсь соответствовать Вашей скорости и приверженности, если не больше.

Ваше превосходительство, Пакистан всегда поддерживал позицию Азербайджана в вопросе Карабаха и, Хвала Всевышнему, благодаря Вашему видению, Вашей смелости и Вашим судьбоносным решениям это привело к миру. Завтра я должен был посетить Физули, а затем Шушу в горах. Но, учитывая холодную погоду, которую я почувствовал вчера вечером, в сочетании со снегопадом, я думаю, мы решили, что летом, когда мы снова посетим Вашу великую страну и наш второй дом для участия в конференции, мы побываем в этих местах вместе и оценим ваши великолепные достижения.

Ваше превосходительство, большое спасибо за вашу поддержку народа Кашмира. Вы всегда поддерживали наше правое дело в кашмирском вопросе без каких-либо политических условий, бескорыстно. Вы проявили поистине отличительную черту характера и непоколебимую позицию. И мы, народ Пакистана, глубоко ценим это. Надеюсь, что резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности, в один прекрасный день будут реализованы благодаря нашим коллективным усилиям, потому что речь идет о людях, которые жертвовали собой на протяжении семи десятилетий, борясь за свою свободу, за свое право на самоопределение. Считаю, что и мир должен поддерживать их дело и усилия, а не выступать против них.

Ваше превосходительство, точно так же в окончательном прекращении огня нуждаются и жители сектора Газа. Весь мир признал и проявил полное единодушие по поводу дела жителей Газы и палестинцев — решения о создании двух государств в регионе. Думаю, наступило то время, когда нынешняя передышка в Газе превратится в окончательное прекращение огня. И тогда мечта о двух государствах в этом регионе, о Палестинском государстве, претворится в жизнь скорее рано, чем поздно.

Ваше превосходительство, подписанные сегодня меморандумы и соглашения будут и впредь продвигать наши искренние усилия с перспективой приобретения очень хороших преимуществ в будущем. SOCAR и ее пакистанский партнер продлили срок действия соглашения о поставках СПГ еще на два года, была создана торговая компания. Также сегодня было подписано много других знаковых меморандумов и соглашений. Я очень благодарен за Вашу неизменную поддержку и полностью согласен с Вами в том, что сейчас настало время, когда Пакистан и Азербайджан должны поднять состояние нынешних прекрасных стратегических отношений в области обороны на гораздо более высокий уровень. Мы должны создать совместный производственный потенциал в области обороны, чему абсолютно привержены обе стороны. И когда азербайджанская делегация посетит Пакистан в апреле, это станет одним из приоритетных пунктов повестки дня делегации. Мы будем готовы к серьезным и искренним обсуждениям и переговорам по этому поводу.

Ваше превосходительство, ваш проект международного инфраструктурного коридора является насущной необходимостью, а порт Гвадар — пунктом назначения для импорта и экспорта. Я думаю, что это принесет трансформационные и весьма положительные изменения во всем регионе, и мы полностью поддерживаем Ваше видение. Кроме того, это станет одним из пунктов повестки дня делегации, когда они соберутся вместе, чтобы найти пути и средства для продвижения Вашего видения, поскольку это опять-таки будет выигрышной ситуацией.

Ваше превосходительство, еще раз хочу поблагодарить Вас за Ваше теплое гостеприимство. Вы являетесь братом. Мы как одна семья, и я с нетерпением жду вашего визита в Пакистан в апреле для этого великого события и великой церемонии подписания, которую будут наблюдать не только народ Пакистана, но и в четырех уголках нашей братской страны Азербайджана, а также во всем мире. Это то, чего мы должны добиться, и это то, что мы должны отражать: мир, прогресс и процветание не только в этом регионе, но и во всем мире. Наша дружба простирается от теплых вод Аравийского моря до просторов Каспийского моря. Мы укрепим наше братство. Мы укрепим его нашими совместными усилиями, и, иншаллах, это братство будет жить до тех пор, пока существует этот мир. Большое Вам спасибо, и да благословит Вас Аллах.