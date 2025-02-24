Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего Министерства обороны.

Как сообщил в ответ на запрос AПA старший помощник военного прокурора – руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев, факт смерти солдата воинской части Министерства обороны Меджидова Магбета Хатаи оглу расследуется Нахчыванской военной прокуратурой и Криминалистическим и Информационно-технологическим управлениями Военной прокуратуры Азербайджана.

Сотрудники провели необходимые осмотры, судебно-медицинский эксперт осуществил внешнее и внутреннее обследование тела, были проведены другие следственные действия.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, а также выполнены другие процессуальные действия.

Следствие продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства, каждому обстоятельству и деянию будет дана правовая оценка.