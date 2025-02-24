Состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Пакистана - ФОТО
24 февраля состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Пакистана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.
Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Пакистана.
Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф поприветствовал азербайджанских солдат.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф обошли строй почетного караула.
Прозвучали государственные гимны Исламской Республики Пакистан и Азербайджанской Республики.
Делегация Азербайджана была представлена премьер-министру Пакистана, а делегация Пакистана – Президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Мухаммадом Шахбазом Шарифом.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф сделали официальное фото.