Президент Ильхам Алиев поздравил эстонского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил эстонского коллегу Алара Кариса с Днем независимости Эстонии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент!

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Эстонской Республики – Днем независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Эстонией будут и впредь развиваться в интересах наших народов на основе дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю народу Эстонии постоянного мира, спокойствия и благосостояния».